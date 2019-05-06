Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь на 11-71%





Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства, пише



Необхідність підвищення цін пояснюється:



◾ змінами, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),



◾ зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.



"Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - наголошується у пояснювальній записці до документа.



У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв:



◾ на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити - на 13%,



◾ на віскі, ром і джин - на 25%,



◾ на коньяк (бренді) - на 11-12%.



◾ на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина - на 62%;



◾ на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, - на 61-71%;



◾ на вина ігристі та газовані винні напої - на 28%.



◾ на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box - буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі із коефіцієнтом 0,85.



Зазначається, що розмір мінімальних цін обраховувався за планованими показниками 2023 року, визначеними за звітними даними учасників ринку.



Нагадуємо:



Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої (окрім ігристих вин та газованих винних напоїв) було запроваджено у вересні 2018 року (постанова КМУ від 05.09.2018 № 748).



Мінімальні ціни на ігристі вина та газовані винні напої було підвищено у 2021 році (постанова КМУ від 13.01.2021 № 17).



До речі, у лютому 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9032, відповідно до якого пропонується внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі. Поки що проєкт знаходиться без руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінекономіки розробило проєкт урядової постанови про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.Відповідний проєкт винесено на обговорення на сайті міністерства, пише Економічна правда ◾ змінами, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо),◾ зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої."Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - наголошується у пояснювальній записці до документа.У проєкті запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв:◾ на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити - на 13%,◾ на віскі, ром і джин - на 25%,◾ на коньяк (бренді) - на 11-12%.◾ на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина - на 62%;◾ на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об'ємних одиниць етилового спирту, - на 61-71%;◾ на вина ігристі та газовані винні напої - на 28%.◾ на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об'ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box - буде визначатися як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі із коефіцієнтом 0,85.Зазначається, що розмір мінімальних цін обраховувався за планованими показниками 2023 року, визначеними за звітними даними учасників ринку.Нагадуємо:Чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої (окрім ігристих вин та газованих винних напоїв) було запроваджено у вересні 2018 року (постанова КМУ від 05.09.2018 № 748).Мінімальні ціни на ігристі вина та газовані винні напої було підвищено у 2021 році (постанова КМУ від 13.01.2021 № 17).До речі, у лютому 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9032, відповідно до якого пропонується внести до списку підакцизних товарів мінеральні та газовані води, до яких додано цукор чи підсолоджувачі. Поки що проєкт знаходиться без руху.

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