Українські військові готуються до наступу на Херсонському напрямку





Про це пише



Як повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацвардії України полковник Микола Уршалович, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" у взаємодії з підрозділами ЗСУ продовжують вести наступальні дії.



"За минулий тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулись на 1700 метрів на південь та південний схід", - сказав він.



За словами Уршаловича, українська армія просувається в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу.



"На Херсонському напрямку Силами оборони продовжується здійснення тиску на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій", - уточнив Уршалович.



Крім того, він зазначив, що на Авдіївському напрямку однак втрат позицій та територій за минулий тиждень не допущено, незважаючи на те, що росіяни постійно атакують та здійснюють вилазки.



"Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для продовження та розширення наступальних дій", - зауважив полковник.



Водночас, згідно із довідкою Military Media Center, росіяни намагаються не допустити висадки українського десанту на лівому березі Дніпра.



Зокрема, на цьому сконцентровані основні зусилля ворога у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.



За даними Міноборони, аби уникнути просування українських військ, росіяни перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники та захисниці готуються до наступу на Херсонському напрямку, а також готують плацдарм для розширення наступу на Авдіївському напрямку.Про це пише УНІАН Як повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацвардії України полковник, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" у взаємодії з підрозділами ЗСУ продовжують вести наступальні дії."За минулий тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулись на 1700 метрів на південь та південний схід", - сказав він.За словами Уршаловича, українська армія просувається в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу."На Херсонському напрямку Силами оборони продовжується здійснення тиску на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій", - уточнив Уршалович.Крім того, він зазначив, що на Авдіївському напрямку однак втрат позицій та територій за минулий тиждень не допущено, незважаючи на те, що росіяни постійно атакують та здійснюють вилазки."Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для продовження та розширення наступальних дій", - зауважив полковник.Водночас, згідно із довідкою Military Media Center, росіяни намагаються не допустити висадки українського десанту на лівому березі Дніпра.Зокрема, на цьому сконцентровані основні зусилля ворога у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.За даними Міноборони, аби уникнути просування українських військ, росіяни перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти.

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