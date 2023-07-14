Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками





За відповідний законопроєкт проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, 14 липня, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, - пише



За словами Железняка, спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.



Ухвалення законопроєкту дасть змогу прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та ухвалення важливих рішень, що стосуються, зокрема, відбудови. На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань державної влади та місцевого самоврядування, народний депутат Олена Шуляк.



Законопроєкт був ухвалений в першому читанні у січні 2023 року.



Серед нововведень, передбачених документом:



- запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),

- створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно" (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),

- зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,

- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,

- скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7029, який декларує своєю метою спрощення управління багатоквартирними будинками.За відповідний законопроєкт проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, 14 липня, повідомив член фракції "Голос", - пише Економічна правда. За словами Железняка, спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.Ухвалення законопроєкту дасть змогу прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та ухвалення важливих рішень, що стосуються, зокрема, відбудови. На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань державної влади та місцевого самоврядування, народний депутат Олена Шуляк.Законопроєкт був ухвалений в першому читанні у січні 2023 року.Серед нововведень, передбачених документом:- запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),- створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно" (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),- зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,- скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

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