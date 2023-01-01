У Луцьку на останніх хвилинах матчу футболіст зламав ногу. ВІДЕО

У Луцьку на останніх хвилинах матчу футболіст зламав ногу. ВІДЕО
У Луцьку під час футбольного матчу «ВУД ЕКО БУД» і «МАРАДО» одному з гравців зламали ногу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV.

Команди грали на стадіоні, що на перетині вулиці Шопена та вулиці Ярощука. Матч завершувався і гравець команди з Олики вийшов на заміну за 4 хвилини до закінчення гри. Однак цього вистачило, аби отримати дуже серйозну травму.

На місці працювали медики швидкої допомоги. Футболіста госпіталізували з переломом ноги. Відомо, що йому 33 роки.


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