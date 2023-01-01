У Луцьку на останніх хвилинах матчу футболіст зламав ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
У Луцьку під час футбольного матчу «ВУД ЕКО БУД» і «МАРАДО» одному з гравців зламали ногу.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV.
Команди грали на стадіоні, що на перетині вулиці Шопена та вулиці Ярощука. Матч завершувався і гравець команди з Олики вийшов на заміну за 4 хвилини до закінчення гри. Однак цього вистачило, аби отримати дуже серйозну травму.
На місці працювали медики швидкої допомоги. Футболіста госпіталізували з переломом ноги. Відомо, що йому 33 роки.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV.
Команди грали на стадіоні, що на перетині вулиці Шопена та вулиці Ярощука. Матч завершувався і гравець команди з Олики вийшов на заміну за 4 хвилини до закінчення гри. Однак цього вистачило, аби отримати дуже серйозну травму.
На місці працювали медики швидкої допомоги. Футболіста госпіталізували з переломом ноги. Відомо, що йому 33 роки.
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