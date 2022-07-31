На Волині через влучання блискавки загорілася будівля

На Волині через влучання блискавки загорілася будівля
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях на Волині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, інфоомують, що 14 липня о 16:24 рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння - імовірно, через влучання розряду блискавки, загорілася цегляна господарська будівля в смт Турійськ.

Після опівночі, 15 липня трапилася пожежа в селі Дідичі Олицької громади. Силами вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Олика горіння в цегляний дровітні було ліквідоване.

За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: блискавка, пожежа
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