На Волині через влучання блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 09:47
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях на Волині.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інфоомують, що 14 липня о 16:24 рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння - імовірно, через влучання розряду блискавки, загорілася цегляна господарська будівля в смт Турійськ.
Після опівночі, 15 липня трапилася пожежа в селі Дідичі Олицької громади. Силами вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Олика горіння в цегляний дровітні було ліквідоване.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, інфоомують, що 14 липня о 16:24 рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння - імовірно, через влучання розряду блискавки, загорілася цегляна господарська будівля в смт Турійськ.
Після опівночі, 15 липня трапилася пожежа в селі Дідичі Олицької громади. Силами вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Олика горіння в цегляний дровітні було ліквідоване.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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