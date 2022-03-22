Велика колона ПВК «Вагнер» прибула в Білорусь, – «Бєларускі Гаюн»

Велика колона ПВК «Вагнер» прибула в Білорусь, – «Бєларускі Гаюн»
Вранці 15 липня помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали вагнерівці.

Про це повідомляє моніторингова група «Бєларускі Гаюн».

"Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричева.

Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім - на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Ціль".

За даними «Гаюна», у колоні нарахували щонайменше 60 автомобілів, серед яких "пікапи, великі фури, буханки і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей".

Зазначають, що колону супроводжувала білоруська поліція.

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Теги: «Бєларускі Гаюн», ПВК «Вагнер», колона
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