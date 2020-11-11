Біля Луцька – масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих





Про це



У результаті постраждали 7 людей, одна людина загинула.



Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювали п’ять бригад швидкої допомоги.



Постраждалих у важкому стані доправили до лікарні.



Більше інформації – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Чаруків Луцького району 15 липня сталася смертельна ДТП. Зіткнулися два автомобілі.Про це повідомляють Волинські Новини.У результаті постраждали 7 людей, одна людина загинула.Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювали п’ять бригад швидкої допомоги.Постраждалих у важкому стані доправили до лікарні.Більше інформації – згодом.

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