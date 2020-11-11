Біля Луцька – масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих
Сьогодні, 10:43
У селі Чаруків Луцького району 15 липня сталася смертельна ДТП. Зіткнулися два автомобілі.
Про це повідомляють Волинські Новини.
У результаті постраждали 7 людей, одна людина загинула.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювали п’ять бригад швидкої допомоги.
Постраждалих у важкому стані доправили до лікарні.
Більше інформації – згодом.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
У результаті постраждали 7 людей, одна людина загинула.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювали п’ять бригад швидкої допомоги.
Постраждалих у важкому стані доправили до лікарні.
Більше інформації – згодом.
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