Скільки техніки і живої сили росіян ліквідували Сили оборони України за добу

Скільки техніки і живої сили росіян ліквідували Сили оборони України за добу
Сили оборони України за минулу добу, 14 липня, ліквідували ще 590 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни проти України росія втратила приблизно 237 180 своїх солдатів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

• танки — 4102 (+5 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8019 (+11);
• артилерійські системи — 4463 (+14);
• реактивні системи залпового вогню — 680;
• засоби протиповітряної оборони — 425 (+2);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 310;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24);
• крилаті ракети — 1273;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільну техніку й автоцистерни — 7036 (+17);
• спеціальну техніку — 664 (+2).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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