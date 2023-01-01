Скільки техніки і живої сили росіян ліквідували Сили оборони України за добу





Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



Також російські війська втрачають на війні техніку:



• танки — 4102 (+5 за вчора);

• бойові броньовані машини — 8019 (+11);

• артилерійські системи — 4463 (+14);

• реактивні системи залпового вогню — 680;

• засоби протиповітряної оборони — 425 (+2);

• літаки — 315;

• гелікоптери — 310;

• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24);

• крилаті ракети — 1273;

• кораблі й катери — 18;

• автомобільну техніку й автоцистерни — 7036 (+17);

• спеціальну техніку — 664 (+2).



Ці дані не остаточні та ще уточнюються.



Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України за минулу добу, 14 липня, ліквідували ще 590 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни проти України росія втратила приблизно 237 180 своїх солдатів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також російські війська втрачають на війні техніку:• танки — 4102 (+5 за вчора);• бойові броньовані машини — 8019 (+11);• артилерійські системи — 4463 (+14);• реактивні системи залпового вогню — 680;• засоби протиповітряної оборони — 425 (+2);• літаки — 315;• гелікоптери — 310;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3807 (+24);• крилаті ракети — 1273;• кораблі й катери — 18;• автомобільну техніку й автоцистерни — 7036 (+17);• спеціальну техніку — 664 (+2).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію