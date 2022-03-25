Де на Волині заборонено ходити в ліс та збирати гриби і ягоди

Де на Волині заборонено ходити в ліс та збирати гриби і ягоди
На Волині є теритрії, на яких заборонене відвідування лісів, а також збір там грибів і ягід.

Про це нагадує Поліський лісовий офіс.

Інформують, що у Ковельському районі – повністю закриті для відвідування лісові масиви на території Заболоттівської та Самарівської територіальних громад.

У Камінь-Каширському районі заборонене відвідування лісів у Камінь-Каширській і Любешівській громадах;

У Луцькому та Володимирському районах дозволено – крім місць із попереджувальними знаками.

Лісівники додають, що зараз категорично заборонено з’їжджати з лісових доріг на узбіччя та ні в якому разі не можна розбирати або перетинати штучно зроблені завали деревини у лісах.

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Теги: ліс, заборона
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