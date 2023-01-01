На Волині – три аварії з потерпілими

На Волині – три аварії з потерпілими
За минулу добу поліція зареєструвала на Волині три автопригоди з потерпілими, за усіма фактами розпочато кримінальні провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що учора, 14 липня, 27-річний житель Ковельського району рухаючись мотоциклом Honda з села Довгоноси у напрямку селища Люблинець, збив 12-річного велосипедиста.

Обидва учасники автопригоди отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

На Волині – три аварії з потерпілими


Окрім того, у селі Струмівка, на автодорозі сполученням Луцьк – Рівне, зіткнулися Ford Tranzit та Opel Corsa. Від удару Opel злетів у кювет.

За кермом Ford перебував 56-річний лучанин, легковиком Opel керувала 58-річна жителька Луцька. Обидва водії тверезі.

Внаслідок автопригоди троє громадян отримали тілесні ушкодження. Пасажирку автомобіля Ford Tranzit, 17-річну жительку Житомирщини, госпіталізували.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Цього ж дня, у селі Підбереззя Луцького району 19-річний п’яний мотоцикліст врізався у дерево.

Він та 24-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 1,24 проміле алкоголю в крові.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідство триває.


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Теги: аварія, ДТП
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