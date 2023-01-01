На Волині – три аварії з потерпілими
Сьогодні, 12:00
За минулу добу поліція зареєструвала на Волині три автопригоди з потерпілими, за усіма фактами розпочато кримінальні провадження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 14 липня, 27-річний житель Ковельського району рухаючись мотоциклом Honda з села Довгоноси у напрямку селища Люблинець, збив 12-річного велосипедиста.
Обидва учасники автопригоди отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Окрім того, у селі Струмівка, на автодорозі сполученням Луцьк – Рівне, зіткнулися Ford Tranzit та Opel Corsa. Від удару Opel злетів у кювет.
За кермом Ford перебував 56-річний лучанин, легковиком Opel керувала 58-річна жителька Луцька. Обидва водії тверезі.
Внаслідок автопригоди троє громадян отримали тілесні ушкодження. Пасажирку автомобіля Ford Tranzit, 17-річну жительку Житомирщини, госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Цього ж дня, у селі Підбереззя Луцького району 19-річний п’яний мотоцикліст врізався у дерево.
Він та 24-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 1,24 проміле алкоголю в крові.
Транспортний засіб поліцейські вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Слідство триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 14 липня, 27-річний житель Ковельського району рухаючись мотоциклом Honda з села Довгоноси у напрямку селища Люблинець, збив 12-річного велосипедиста.
Обидва учасники автопригоди отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Окрім того, у селі Струмівка, на автодорозі сполученням Луцьк – Рівне, зіткнулися Ford Tranzit та Opel Corsa. Від удару Opel злетів у кювет.
За кермом Ford перебував 56-річний лучанин, легковиком Opel керувала 58-річна жителька Луцька. Обидва водії тверезі.
Внаслідок автопригоди троє громадян отримали тілесні ушкодження. Пасажирку автомобіля Ford Tranzit, 17-річну жительку Житомирщини, госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Цього ж дня, у селі Підбереззя Луцького району 19-річний п’яний мотоцикліст врізався у дерево.
Він та 24-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 1,24 проміле алкоголю в крові.
Транспортний засіб поліцейські вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Слідство триває.
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