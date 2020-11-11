Жахлива аварія у Чарукові: кількість загиблих зросла до трьох

У ДТП на трасі у селі Чаруків Луцького району загинули троє людей, ще 5 перебувають із травмами у лікарнях.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, раніше повідомляли, що зіткнулися автомобілі КІА та Nissan. Станом на 10 годину було відомо про. На жаль, кількість людей, життя яких обірвалося внаслідок автотрощі, станом на 13 годину 15 липня зросла до трьох.Як повідомляє пресслужба волинських рятувальників, на момент прибуття першого підрозділу ДСНС в салонах обох транспортних засобів були заблоковані четверо людей, крім того на задньому сидінні однієї з автівок перебував ще один чоловік, який також потребував допомоги.Рятувальники за допомогою комплекту гідравлічного інструменту VEBER розрізали деформовані елементи транспортних засобів, деблокували двох пасажирів та двох водіїв та передали їх медикам. Крім того, допомогли вийти з автомобіля ще одному чоловікові, який перебував на задньому сидінні однієї з автівок.Унаслідок ДТП загинув водій одного з автомобілів, пасажирка з іншої автівки померла у кареті швидкої, ще одна людина померла вже у лікарні.У поліції повідомили, що вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.