Пасажири отримують 2-3 тисяч гривень: «Укрзалізниця» запустила безкоштовний евакуаційний потяг
Сьогодні, 14:36
У суботу, 15 липня, із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня.
Повідомляє ТСН, посилаючись на офіційній сторінці у Телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, потяг із Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
"На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", - сказано у повідомленні.
Евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
З питань евакуації звертайтеся за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Як повідомляли раніше, 10 липня на Сумщині оголосили про підготовку до евакуації людей з 5-кілометрової зони прикордоння через постійні обстріли Росії. Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій відпрацьовані, наголосили в ОВА. Евакуація буде проводитись із відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку.
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Повідомляє ТСН, посилаючись на офіційній сторінці у Телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, потяг із Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
"На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", - сказано у повідомленні.
Евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
З питань евакуації звертайтеся за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Як повідомляли раніше, 10 липня на Сумщині оголосили про підготовку до евакуації людей з 5-кілометрової зони прикордоння через постійні обстріли Росії. Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій відпрацьовані, наголосили в ОВА. Евакуація буде проводитись із відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку.
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