У Луцьку чистили берег Сапаліївки. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
В обласному центрі Волині організували екологічну толоку на берегах місцевої річки.
Активісти чистили берег Сапалаївки, - йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
У суботу, 15 липня, лучани прибрали берег річки Сапалаївки – від Дитячої залізниці до осередку навколо магазину «Знання».
Містяни зібрали у сміттєві пакети сухе гілля, розчистили хащі бур'яну та кропиви.
До толоки долучилися чимало людей, яким не байдуже, в якому стані їхнє місто.
Активісти чистили берег Сапалаївки, - йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
У суботу, 15 липня, лучани прибрали берег річки Сапалаївки – від Дитячої залізниці до осередку навколо магазину «Знання».
Містяни зібрали у сміттєві пакети сухе гілля, розчистили хащі бур'яну та кропиви.
До толоки долучилися чимало людей, яким не байдуже, в якому стані їхнє місто.