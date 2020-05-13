У селі під Луцьком троє чоловіків впали в септик, один з них загинув. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У селі Боратин, що біля Луцька, троє чоловіків потрапили в септичний колодязь. Одного із чоловіків не вдалося врятувати.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
15 липня о 13:40 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в селі Боратин Луцького району троє чоловіків потребують допомоги. Вони перебувають в септичному колодязі.
По приїзду працівників групи рятувальних робіт встановлено, що один з чоловіків вибрався самостійно, а двоє були непритомними на дні колодязя.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули обох чоловіків.
Одного з них госпіталізували, за життя іншого на місці події боролися медики, проводячи реанімаційні заходи.
На жаль, врятувати життя 49-річному чоловіку не вдалося.
Нагадаємо, 14 липня в селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району. Один чоловік загинув.
Також 15 липня у ДТП на трасі у селі Чаруків Луцького району загинули троє людей, ще 5 перебувають із травмами у лікарнях.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
15 липня о 13:40 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в селі Боратин Луцького району троє чоловіків потребують допомоги. Вони перебувають в септичному колодязі.
По приїзду працівників групи рятувальних робіт встановлено, що один з чоловіків вибрався самостійно, а двоє були непритомними на дні колодязя.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули обох чоловіків.
Одного з них госпіталізували, за життя іншого на місці події боролися медики, проводячи реанімаційні заходи.
На жаль, врятувати життя 49-річному чоловіку не вдалося.
Нагадаємо, 14 липня в селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району. Один чоловік загинув.
Також 15 липня у ДТП на трасі у селі Чаруків Луцького району загинули троє людей, ще 5 перебувають із травмами у лікарнях.
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