У селі під Луцьком троє чоловіків впали в септик, один з них загинув. ФОТО

У селі Боратин, що біля Луцька, троє чоловіків потрапили в септичний колодязь. Одного із чоловіків не вдалося врятувати.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.15 липня о 13:40 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в селі Боратин Луцького району троє чоловіків потребують допомоги. Вони перебувають в септичному колодязі.По приїзду працівників групи рятувальних робіт встановлено, що один з чоловіків вибрався самостійно, а двоє були непритомними на дні колодязя.Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули обох чоловіків.Одного з них госпіталізували, за життя іншого на місці події боролися медики, проводячи реанімаційні заходи.На жаль, врятувати життя 49-річному чоловіку не вдалося.Нагадаємо, 14 липня в селі Веселе Луцького районуТакож 15 липня у, ще 5 перебувають із травмами у лікарнях.