В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі

В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі
В Оперативному угрупованні військ «Волинь» відбулися заходи з організації взаємодії підрозділів Сил безпеки та оборони, залучених до оборони Волинської, Житомирської та Рівненської областей, а також представників обласних та районних військових адміністрацій.

Метою було відпрацювання сценаріїв розвитку подій у випадку агресії збройних сил російської федерації та республіки білорусь, інформує пресслужба ОУВ «Волинь».

Як зазначив командувач ОУВ «Волинь», для захисту кордонів замало лише наявності певної кількості збройних формувань, натомість важливою є постійна злагоджена робота як військових, так і цивільних органів управління. Одним з основних завдань зустрічі було саме налагодження співпраці влади й підпорядкованих військових угруповань.

Увагу було зосереджено на питаннях заходів безпеки для стабілізації обстановки в смузі відповідальності угруповання та шляхів евакуації місцевого населення, оцінено ризики та імовірні напрямки перетину кордону противником.

Окремо визначили шляхи підготовки до ведення оборонних дій, готовність сил і засобів ППО, стан мінно-вибухових і невибухових інженерних загороджень та облаштування позицій, створення надійного прикриття ділянок державного кордону з метою недопущення проникнення ДРГ противника на підконтрольну територію. Крім того, окреслили необхідні дії для охорони органів державної влади, консульських установ, важливих державних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

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Теги: Волинь, війна, росія, білорусь
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