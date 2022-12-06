В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі

В Оперативному угрупованні військ «Волинь» відбулися заходи з організації взаємодії підрозділів Сил безпеки та оборони, залучених до оборони Волинської, Житомирської та Рівненської областей, а також представників обласних та районних військових адміністрацій.Метою було відпрацювання сценаріїв розвитку подій у випадку агресії збройних сил російської федерації та республіки білорусь, інформує пресслужба ОУВ «Волинь».Як зазначив командувач ОУВ «Волинь», для захисту кордонів замало лише наявності певної кількості збройних формувань, натомість важливою є постійна злагоджена робота як військових, так і цивільних органів управління. Одним з основних завдань зустрічі було саме налагодження співпраці влади й підпорядкованих військових угруповань.Увагу було зосереджено на питаннях заходів безпеки для стабілізації обстановки в смузі відповідальності угруповання та шляхів евакуації місцевого населення, оцінено ризики та імовірні напрямки перетину кордону противником.Окремо визначили шляхи підготовки до ведення оборонних дій, готовність сил і засобів ППО, стан мінно-вибухових і невибухових інженерних загороджень та облаштування позицій, створення надійного прикриття ділянок державного кордону з метою недопущення проникнення ДРГ противника на підконтрольну територію. Крім того, окреслили необхідні дії для охорони органів державної влади, консульських установ, важливих державних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.