В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі
Сьогодні, 18:37
В Оперативному угрупованні військ «Волинь» відбулися заходи з організації взаємодії підрозділів Сил безпеки та оборони, залучених до оборони Волинської, Житомирської та Рівненської областей, а також представників обласних та районних військових адміністрацій.
Метою було відпрацювання сценаріїв розвитку подій у випадку агресії збройних сил російської федерації та республіки білорусь, інформує пресслужба ОУВ «Волинь».
Як зазначив командувач ОУВ «Волинь», для захисту кордонів замало лише наявності певної кількості збройних формувань, натомість важливою є постійна злагоджена робота як військових, так і цивільних органів управління. Одним з основних завдань зустрічі було саме налагодження співпраці влади й підпорядкованих військових угруповань.
Увагу було зосереджено на питаннях заходів безпеки для стабілізації обстановки в смузі відповідальності угруповання та шляхів евакуації місцевого населення, оцінено ризики та імовірні напрямки перетину кордону противником.
Окремо визначили шляхи підготовки до ведення оборонних дій, готовність сил і засобів ППО, стан мінно-вибухових і невибухових інженерних загороджень та облаштування позицій, створення надійного прикриття ділянок державного кордону з метою недопущення проникнення ДРГ противника на підконтрольну територію. Крім того, окреслили необхідні дії для охорони органів державної влади, консульських установ, важливих державних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Метою було відпрацювання сценаріїв розвитку подій у випадку агресії збройних сил російської федерації та республіки білорусь, інформує пресслужба ОУВ «Волинь».
Як зазначив командувач ОУВ «Волинь», для захисту кордонів замало лише наявності певної кількості збройних формувань, натомість важливою є постійна злагоджена робота як військових, так і цивільних органів управління. Одним з основних завдань зустрічі було саме налагодження співпраці влади й підпорядкованих військових угруповань.
Увагу було зосереджено на питаннях заходів безпеки для стабілізації обстановки в смузі відповідальності угруповання та шляхів евакуації місцевого населення, оцінено ризики та імовірні напрямки перетину кордону противником.
Окремо визначили шляхи підготовки до ведення оборонних дій, готовність сил і засобів ППО, стан мінно-вибухових і невибухових інженерних загороджень та облаштування позицій, створення надійного прикриття ділянок державного кордону з метою недопущення проникнення ДРГ противника на підконтрольну територію. Крім того, окреслили необхідні дії для охорони органів державної влади, консульських установ, важливих державних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00
Ситуація на фронті станом на вечір 15 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:29
В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі
Сьогодні, 18:37
У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО
Сьогодні, 17:56
Медіа