У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО

У 100 бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями військову службу несе тримісячне цуценя Нік.У бригаді кажуть, що він – чистокровний представник породи донбаський оркодав.Попри дуже юний вік, пес вже зарахований до надсекретного підрозділу «Гавкун», віднедавна створеного у Волинській бригаді тероборони."У майбутньому Нік та його чотирилапі бойові побратими виконуватимуть надважливі завдання. І, ймовірно, саме комусь із них випаде можливість щосили вкусити за ***ку того самого нікчемного кремлівського чоловічка, недолугість якого принесла стільки горя на українську землю…" - йдеться у дописі.Сьогодні ж Нік ще насолоджується своїм щенячим дитинством – вчиться давати лапу і приносити паличку, а також… цупить капці у хлопців, з якими регулярно заступає на бойове чергування.Одним з інструкторів Ніка є боєць Олександр на псевдо «Контрактник», який служить у нашій бригаді на посаді водія-механіка МТ-ЛБ.Чоловік став до лав 100 обр ТрО у перші дні широкомасштабного вторгнення."Добровільно прийшов до військкомату – захищати свою родину, свою країну", – скромно розповідає Олександр.На рідній Волині на бійця чекає з Перемогою велика родина – насамперед мама і тато, любляча дружина та двійко маленьких синів."Все буде Україна!" – впевнено каже волинський тероборонівець Сашко, а його чотирилапий товариш Нік тим часом схвально ворушить своїм коротеньким хвостиком.