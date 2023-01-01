У 100БрТрО Волині служить «донбаський оркодав». ФОТО
Сьогодні, 17:56
У 100 бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями військову службу несе тримісячне цуценя Нік.
У бригаді кажуть, що він – чистокровний представник породи донбаський оркодав.
Попри дуже юний вік, пес вже зарахований до надсекретного підрозділу «Гавкун», віднедавна створеного у Волинській бригаді тероборони.
"У майбутньому Нік та його чотирилапі бойові побратими виконуватимуть надважливі завдання. І, ймовірно, саме комусь із них випаде можливість щосили вкусити за ***ку того самого нікчемного кремлівського чоловічка, недолугість якого принесла стільки горя на українську землю…" - йдеться у дописі.
Сьогодні ж Нік ще насолоджується своїм щенячим дитинством – вчиться давати лапу і приносити паличку, а також… цупить капці у хлопців, з якими регулярно заступає на бойове чергування.
Одним з інструкторів Ніка є боєць Олександр на псевдо «Контрактник», який служить у нашій бригаді на посаді водія-механіка МТ-ЛБ.
Чоловік став до лав 100 обр ТрО у перші дні широкомасштабного вторгнення.
"Добровільно прийшов до військкомату – захищати свою родину, свою країну", – скромно розповідає Олександр.
На рідній Волині на бійця чекає з Перемогою велика родина – насамперед мама і тато, любляча дружина та двійко маленьких синів.
"Все буде Україна!" – впевнено каже волинський тероборонівець Сашко, а його чотирилапий товариш Нік тим часом схвально ворушить своїм коротеньким хвостиком.
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У бригаді кажуть, що він – чистокровний представник породи донбаський оркодав.
Попри дуже юний вік, пес вже зарахований до надсекретного підрозділу «Гавкун», віднедавна створеного у Волинській бригаді тероборони.
"У майбутньому Нік та його чотирилапі бойові побратими виконуватимуть надважливі завдання. І, ймовірно, саме комусь із них випаде можливість щосили вкусити за ***ку того самого нікчемного кремлівського чоловічка, недолугість якого принесла стільки горя на українську землю…" - йдеться у дописі.
Сьогодні ж Нік ще насолоджується своїм щенячим дитинством – вчиться давати лапу і приносити паличку, а також… цупить капці у хлопців, з якими регулярно заступає на бойове чергування.
Одним з інструкторів Ніка є боєць Олександр на псевдо «Контрактник», який служить у нашій бригаді на посаді водія-механіка МТ-ЛБ.
Чоловік став до лав 100 обр ТрО у перші дні широкомасштабного вторгнення.
"Добровільно прийшов до військкомату – захищати свою родину, свою країну", – скромно розповідає Олександр.
На рідній Волині на бійця чекає з Перемогою велика родина – насамперед мама і тато, любляча дружина та двійко маленьких синів.
"Все буде Україна!" – впевнено каже волинський тероборонівець Сашко, а його чотирилапий товариш Нік тим часом схвально ворушить своїм коротеньким хвостиком.
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