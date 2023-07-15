Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні

Юн Сок Йоль.



Про це Йоль сказав на брифінгу після переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу в Києві, - пише



"Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим... У травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів", - сказав президент Південної Кореї.



Також він зазначив, що планується збільшення допомоги Україні у відновленні системи освіти.



"Минулого року... ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів", - сказав Юн Сок Йоль.



Йоль порівняв ситуацію в Україні з тією, що була в Кореї 70 років тому, коли зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї.



Він також наголосив, що Формулу миру потрібно виконати.

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