Як у ВНУ та ЛНТУ триває вступна кампанія. ВІДЕО





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Вступна кампанія у ВНУ

У серпні зараховуватимуть на навчання абітурієнтів і у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, – сказав відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий.



З його слів, з 1 вересня навчання відбуватиметься в очній формі. Чимало вступників обирають економічні спеціальності та психологію.



"Порядком прийому визначено можливість подачі заяв на контракт бакалаврат на денну форму до 30 вересня, а на заочну форму до 30 листопада. І магістратуру до 30 листопада є можливість подачі заяв і бути зарахованим на контракту форму вступникам", – зазначив Олег Дикий.



Як додав відповідальний секретар приймальної комісії, у 2023 році лишилися спеціальності особливої підтримки, на всі інші спеціальності вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит, який складається з англійської мови й загальнонавчальних компетентностей.



Юлія Чижевич – переселенка з Миколаєва. Дівчина отримала ступінь бакалавра в одному із миколаївських вишів, зараз, каже, планує вступити на магістратуру у волинський університет.



"Тут можна навчатися стаціонарно, зараз це дуже важливо. Тому що дистанційно я вважаю, що освіта – не якісна. В Миколаєві з війною цього не відбудеться", – каже Юлія Чижевич.



Як працює приймальна комісія в ЛНТУ

У виші є освітні програми для вступу на які обов’язково потрібні результати Національного мультипредметного тесту, а також ті, на які абітурієнтам потрібен тільки мотиваційний лист, – розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Бандура.



У виші поки не можуть сказати скільки абітурієнтів зареєструвалися для вступу, їх кількість змінюється. Зі слів Ірини Бандури, серед вступників цього року багато охочих вступити на факультет комп’ютерних та інформаційних технологій.



Як зазначила відповідальна секретарка приймальної комісії, до 5 серпня в електронні кабінети вступників за результатами конкурсу надійдуть рекомендації на бюджет.



"Протягом трьох днів вони повинні виконати умови на зарахування – підтвердити своє право навчатися на бюджеті, накладанням кваліфікаційного електронного підпису. І вже 9-го серпня у нас буде перший наказ на зарахування на бюджет по бакалавру, 12-го – перший наказ на зарахування на контракт", – додала Ірина Бандура.



На спеціальність "Архітектура і містобудування" вступає Софія Галецька. Після закінчення війни, – говорить дівчина, – потрібні будуть фахівці для відновлення і розбудови країни. Каже: принесла мотиваційний лист і складає творчий конкурс.



"Це був етап – рисунок, далі ми підемо на композицію. Вже з 19 числа подаємо заявки до університетів. Тоді нас розглядає університет, розставляє в рейтингу, потім каже, хто зарахований на бюджет і ми вже тоді обираємо в який заклад ми будемо вступати", – сказала Софія Галецька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В університетах Волині тривають творчі конкурси й співбесіди. Також продовжується реєстрація електронних кабінетів вступників, яка розпочалася із 1 липня.Про це повідомляє Суспільне У серпні зараховуватимуть на навчання абітурієнтів і у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, – сказав відповідальний секретар приймальної комісіїЗ його слів, з 1 вересня навчання відбуватиметься в очній формі. Чимало вступників обирають економічні спеціальності та психологію."Порядком прийому визначено можливість подачі заяв на контракт бакалаврат на денну форму до 30 вересня, а на заочну форму до 30 листопада. І магістратуру до 30 листопада є можливість подачі заяв і бути зарахованим на контракту форму вступникам", – зазначив Олег Дикий.Як додав відповідальний секретар приймальної комісії, у 2023 році лишилися спеціальності особливої підтримки, на всі інші спеціальності вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит, який складається з англійської мови й загальнонавчальних компетентностей.– переселенка з Миколаєва. Дівчина отримала ступінь бакалавра в одному із миколаївських вишів, зараз, каже, планує вступити на магістратуру у волинський університет."Тут можна навчатися стаціонарно, зараз це дуже важливо. Тому що дистанційно я вважаю, що освіта – не якісна. В Миколаєві з війною цього не відбудеться", – каже Юлія Чижевич.У виші є освітні програми для вступу на які обов’язково потрібні результати Національного мультипредметного тесту, а також ті, на які абітурієнтам потрібен тільки мотиваційний лист, – розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Бандура.У виші поки не можуть сказати скільки абітурієнтів зареєструвалися для вступу, їх кількість змінюється. Зі слів Ірини Бандури, серед вступників цього року багато охочих вступити на факультет комп’ютерних та інформаційних технологій.Як зазначила відповідальна секретарка приймальної комісії, до 5 серпня в електронні кабінети вступників за результатами конкурсу надійдуть рекомендації на бюджет."Протягом трьох днів вони повинні виконати умови на зарахування – підтвердити своє право навчатися на бюджеті, накладанням кваліфікаційного електронного підпису. І вже 9-го серпня у нас буде перший наказ на зарахування на бюджет по бакалавру, 12-го – перший наказ на зарахування на контракт", – додалаНа спеціальність "Архітектура і містобудування" вступає Софія Галецька. Після закінчення війни, – говорить дівчина, – потрібні будуть фахівці для відновлення і розбудови країни. Каже: принесла мотиваційний лист і складає творчий конкурс."Це був етап – рисунок, далі ми підемо на композицію. Вже з 19 числа подаємо заявки до університетів. Тоді нас розглядає університет, розставляє в рейтингу, потім каже, хто зарахований на бюджет і ми вже тоді обираємо в який заклад ми будемо вступати", – сказала

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