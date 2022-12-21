Чи буде наступна зима для енергетиків важчою за попередню: що кажуть фахівці





Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає



“Нам точно не треба готуватися до якогось апокаліпсису. Зараз всіх залякують то атомною зброєю, то ще чимось. На те, щоб все відновити, підуть роки й роки. Але на сьогодні проводиться дуже велетенська робота: і наші міжнародні партнери надали певні фінанси, і за рахунок власних коштів підприємств”, — сказав Омельченко.



За його словами, і компанія “Укренерго”, і ТЕС, і ГЕС, і “Енергоатом” — всі працюють в режимі 24/7 для того, щоб нормально підійти до осінньо-зимового періоду. Крім того, на сьогодні на ринку електричної енергії дещо стабілізувалася ситуація.



“І енергетичні компанії після зміни прайс-кепів з 1 липня отримують трохи більше грошей, ніж було до цього. І, в першу чергу, треба подякувати нашим ЗС і нашим партнерам, які поставили ефективні системи ППО. Тому, я думаю, ці основні фактори і зроблять ситуацію набагато легшою, ніж минулого року щодо проходження осінньо-зимового періоду, хоча вона й буде важкою”, — сказав Омельченко.

Говорячи про додаткове обладнання, експерт сказав, що воно завозиться, створюється аварійний запас. За його словами, в Україні значно скоротилося споживання електроенергії. Це дозволяє знизити можливий дефіцит в осінньо-зимовий період.



“Безумовно, все ми не зможемо відремонтувати, створити необхідний аварійний запас, тому що за цей стислий термін це навряд чи можна зробити. Будуть певні дефіцити в окремі години, зимові дні. До цього треба готуватись. Але блекауту та апокаліпсису я не передбачаю. Для того, щоб цього не сталося, енергетики роблять все можливе і неможливе”, — сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступний осінньо-зимовий період буде хоча й надзвичайно важкий з точки зору енергетичного забезпечення, але все-таки набагато легший, ніж минулий сезон.Про це директор енергетичних програм Центру Разумковарозповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає Суспільне “Нам точно не треба готуватися до якогось апокаліпсису. Зараз всіх залякують то атомною зброєю, то ще чимось. На те, щоб все відновити, підуть роки й роки. Але на сьогодні проводиться дуже велетенська робота: і наші міжнародні партнери надали певні фінанси, і за рахунок власних коштів підприємств”, — сказав Омельченко.За його словами, і компанія “Укренерго”, і ТЕС, і ГЕС, і “Енергоатом” — всі працюють в режимі 24/7 для того, щоб нормально підійти до осінньо-зимового періоду. Крім того, на сьогодні на ринку електричної енергії дещо стабілізувалася ситуація.“І енергетичні компанії після зміни прайс-кепів з 1 липня отримують трохи більше грошей, ніж було до цього. І, в першу чергу, треба подякувати нашим ЗС і нашим партнерам, які поставили ефективні системи ППО. Тому, я думаю, ці основні фактори і зроблять ситуацію набагато легшою, ніж минулого року щодо проходження осінньо-зимового періоду, хоча вона й буде важкою”, — сказав Омельченко.Говорячи про додаткове обладнання, експерт сказав, що воно завозиться, створюється аварійний запас. За його словами, в Україні значно скоротилося споживання електроенергії. Це дозволяє знизити можливий дефіцит в осінньо-зимовий період.“Безумовно, все ми не зможемо відремонтувати, створити необхідний аварійний запас, тому що за цей стислий термін це навряд чи можна зробити. Будуть певні дефіцити в окремі години, зимові дні. До цього треба готуватись. Але блекауту та апокаліпсису я не передбачаю. Для того, щоб цього не сталося, енергетики роблять все можливе і неможливе”, — сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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