Луцькому «Ангару» задонатили понад мільйон однією сумою
Сьогодні, 11:16
Учора, 14 липня, невідомий благодійник задонатив луцькому волонтерського штабу «Ангар» 1 118 766 гривень однією сумою.
Про це розповіли у соцмережах волонтерського штабу.
«Благодійники залишаться непублічними. Це молоді хлопці, які системно донатять на військові та гуманітарні цілі», - зазначають у «Ангарі».
Це був найбільший донат за час існування штабу.
У «Ангарі» ж зараз триває збір «Пора міняти долари», яким мають намір зібрати 10 мільйонів гривень.
Волонтери підрахували, що саме така сума потрібна, щоб закрити усі запити на авто, дрони та тепловізори, які є зараз у роботі БФ «Ангар.Україна».
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Про це розповіли у соцмережах волонтерського штабу.
«Благодійники залишаться непублічними. Це молоді хлопці, які системно донатять на військові та гуманітарні цілі», - зазначають у «Ангарі».
Це був найбільший донат за час існування штабу.
У «Ангарі» ж зараз триває збір «Пора міняти долари», яким мають намір зібрати 10 мільйонів гривень.
Волонтери підрахували, що саме така сума потрібна, щоб закрити усі запити на авто, дрони та тепловізори, які є зараз у роботі БФ «Ангар.Україна».
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