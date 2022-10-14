Луцькому «Ангару» задонатили понад мільйон однією сумою

Учора, 14 липня, невідомий благодійник задонатив луцькому волонтерського штабу «Ангар» 1 118 766 гривень однією сумою.Про це розповіли у соцмережах волонтерського штабу.«Благодійники залишаться непублічними. Це молоді хлопці, які системно донатять на військові та гуманітарні цілі», - зазначають у «Ангарі».Це був найбільший донат за час існування штабу.У «Ангарі» ж зараз триває збір «Пора міняти долари», яким мають намір зібрати 10 мільйонів гривень.Волонтери підрахували, що саме така сума потрібна, щоб закрити усі запити на авто, дрони та тепловізори, які є зараз у роботі БФ «Ангар.Україна».