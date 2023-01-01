Ситуація на фронті: за добу відбулося 32 бойових зіткнення, тривають важкі бої. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби, 14 липня, відбулося 32 бойових зіткнення.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Цієї ночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними дронами Shahed-136/131 і зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби окупанти вдарили по території України, застосувавши 17 «Шахедів» та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Сили оборони знищили 16 із них. Крім того, російсько-окупаційні війська завдали 50 авіаційних ударів і здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:оперативна ситуація — без суттєвих змін.противник протягом доби завдав авіаудару в районі Радьківки Сумської області, здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.ЗСУ стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.протягом минулої доби окупанти безрезультатно наступали західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Вони завдали авіаційних ударів у районах Невського, Білогорівки Луганської області та Спірного, Федорівки, Веселого — Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.під щільним вогнем авіації й артилерії противника ЗСУ успішно відбили всі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.ворог безрезультатно наступав у районі Первомайського, завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. У той самий час ворог здійснив артобстріли понад 10 населених пунктів.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.окупанти безрезультатно наступали у районі Новомихайлівки Донецької області. Вони здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Вони завдали авіаударів у районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області, здійснили артобстріли понад 25 населених пунктів.тут продовжують свій наступ Сили оборони України — закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.