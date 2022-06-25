Гурт «ТНМК» вже сьогодні влаштує у Луцьку благодійний концерт

Гурт «ТНМК» вже сьогодні влаштує у Луцьку благодійний концерт
У суботу, 15 липня, о 19.00 на Площі Героїв Майдану відбудеться концерт гурту «ТНМК».

Про це інформує міська рада.

Кожен може зробити свій вклад в майбутню перемогу, адже учасники збиратимуть кошти для Збройних сил України. Всі охочі можуть зробити пожертву та взяти участь в благодійному аукціоні.

Співорганізатором дійства є управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Жителів та гостей громади запрошують насолодитися улюбленими хітами та підтримати наших військових донатом.

Гурт «ТНМК» вже сьогодні влаштує у Луцьку благодійний концерт



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Теги: «ТНМК», концерт, благодійність
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