Гурт «ТНМК» вже сьогодні влаштує у Луцьку благодійний концерт





Про це інформує міська рада.



Кожен може зробити свій вклад в майбутню перемогу, адже учасники збиратимуть кошти для Збройних сил України. Всі охочі можуть зробити пожертву та взяти участь в благодійному аукціоні.



Співорганізатором дійства є управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.



Жителів та гостей громади запрошують насолодитися улюбленими хітами та підтримати наших військових донатом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 липня, о 19.00 на Площі Героїв Майдану відбудеться концерт гурту «ТНМК».Про це інформує міська рада.Кожен може зробити свій вклад в майбутню перемогу, адже учасники збиратимуть кошти для Збройних сил України. Всі охочі можуть зробити пожертву та взяти участь в благодійному аукціоні.Співорганізатором дійства є управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.Жителів та гостей громади запрошують насолодитися улюбленими хітами та підтримати наших військових донатом.

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