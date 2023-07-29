ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Збройні Сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

“Сили оборони успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow, але їм це не вдалося.

При цьому сьогодні у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чонгарський міст закрито, а біля нього почали виникати кілометрові черги.

Нагадаємо, раніше речниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни досі не відновилися після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow, які відбулися 22 червня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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