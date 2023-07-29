Добрі новини від ВолиньPost за 29 липня

Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!Сьогодні, 29 липня, ми відшукали такі добрі новини:28 липня у Луцькому РАЦСі почали роздавати продуктові набори для людей, які опинились в складних життєвих обставинах. До продуктових наборів входять: крупи, консерви, томатна паста, тушковане м’ясо. Є в пакуванні також сіль, цукор та чай.Загалом завдяки благодійникам жителям громади планують роздати 1 280 продуктових наборів.Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,• танків ‒ 4191 (+1) од,• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,• артилерійських систем – 4786 (+11) од,• РСЗВ – 698 (+0) од,• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).Повтомасштабне вторгнення росії помножило виклики перед українською освітою. Цього року в Україні був перший випуск студентів, які значну частину своїх університетських років провчились дистанційно. Через війну багато з них виїхали за кордон. Чи вдалося налагодити якісний освітній процес та як розвивається спеціальність журналістика у ВНУ імені Лесі Українки поговоримо із проректоркою з навчально-виховної роботи та комунікації, доценткою кафедри соціальних комунікаційУкраїнська команда у складі, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено,тав 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом."Сили оборони успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованої частини Херсонщиниказав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow, але їм це не вдалося.При цьому сьогодні у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чонгарський міст закрито, а біля нього почали виникати кілометрові черги.