Добрі новини від ВолиньPost за 29 липня
29 липень, 23:23
Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!
Сьогодні, 29 липня, ми відшукали такі добрі новини:
Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО
28 липня у Луцькому РАЦСі почали роздавати продуктові набори для людей, які опинились в складних життєвих обставинах. До продуктових наборів входять: крупи, консерви, томатна паста, тушковане м’ясо. Є в пакуванні також сіль, цукор та чай.
Загалом завдяки благодійникам жителям громади планують роздати 1 280 продуктових наборів.
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Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,
• танків ‒ 4191 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
• артилерійських систем – 4786 (+11) од,
• РСЗВ – 698 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).
SMM-технології та основи графічного дизайну: чому варто вибрати журналістику у ВНУ імені Лесі Українки
Повтомасштабне вторгнення росії помножило виклики перед українською освітою. Цього року в Україні був перший випуск студентів, які значну частину своїх університетських років провчились дистанційно. Через війну багато з них виїхали за кордон. Чи вдалося налагодити якісний освітній процес та як розвивається спеціальність журналістика у ВНУ імені Лесі Українки поговоримо із проректоркою з навчально-виховної роботи та комунікації, доценткою кафедри соціальних комунікацій Наталією Благовірною.
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Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування
Українська команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової в 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.
В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).
У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом.
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
"Сили оборони успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.
Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow, але їм це не вдалося.
При цьому сьогодні у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чонгарський міст закрито, а біля нього почали виникати кілометрові черги.
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Сьогодні, 29 липня, ми відшукали такі добрі новини:
Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО
28 липня у Луцькому РАЦСі почали роздавати продуктові набори для людей, які опинились в складних життєвих обставинах. До продуктових наборів входять: крупи, консерви, томатна паста, тушковане м’ясо. Є в пакуванні також сіль, цукор та чай.
Загалом завдяки благодійникам жителям громади планують роздати 1 280 продуктових наборів.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,
• танків ‒ 4191 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
• артилерійських систем – 4786 (+11) од,
• РСЗВ – 698 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).
SMM-технології та основи графічного дизайну: чому варто вибрати журналістику у ВНУ імені Лесі Українки
Повтомасштабне вторгнення росії помножило виклики перед українською освітою. Цього року в Україні був перший випуск студентів, які значну частину своїх університетських років провчились дистанційно. Через війну багато з них виїхали за кордон. Чи вдалося налагодити якісний освітній процес та як розвивається спеціальність журналістика у ВНУ імені Лесі Українки поговоримо із проректоркою з навчально-виховної роботи та комунікації, доценткою кафедри соціальних комунікацій Наталією Благовірною.
Аби прочитати інтерв'ю, натисніть на заголовок
Збірна України з Харлан у складі вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування
Українська команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової в 1/16 фіналу здобула впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27.
В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).
У чвертьфіналі українська збірна зустрінеться з командою США, п'ятим номером посіву. Поєдинок відбудеться в неділю, 30 липня, об 11:30 за київським часом.
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
"Сили оборони успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023", - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.
Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow, але їм це не вдалося.
При цьому сьогодні у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чонгарський міст закрито, а біля нього почали виникати кілометрові черги.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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