Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,
• танків ‒ 4191 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
• артилерійських систем – 4786 (+11) од,
• РСЗВ – 698 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).

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Теги: втрати ворога, війна
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