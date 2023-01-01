Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:50
Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,
• танків ‒ 4191 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
• артилерійських систем – 4786 (+11) од,
• РСЗВ – 698 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,
• танків ‒ 4191 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
• артилерійських систем – 4786 (+11) од,
• РСЗВ – 698 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).
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