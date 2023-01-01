Сили оборони знищили майже 250 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,

• танків ‒ 4191 (+1) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,

• артилерійських систем – 4786 (+11) од,

• РСЗВ – 698 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 311 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),

• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,

• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони ліквідували 390 російських військових протягом 28 липня.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб,• танків ‒ 4191 (+1) од,• бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,• артилерійських систем – 4786 (+11) од,• РСЗВ – 698 (+0) од,• засобів ППО ‒ 458 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),• крилатих ракет ‒ 1347 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,• спеціальної техніки ‒ 710 (+1).

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