30 липня на Волині: гортаючи календар

30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексзаступник Гіркополонківського сільського голови, депутат Боратинської сільської ради Андрій Мороз (на фото), заступниця голови Волинської ОДА Вікторія Левчук та уродженець Волині, український кінорежисер, актор, продюсер Олесь Санін.

Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко та журналіст Руслан Пилипчук.

Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.

Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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