МОН запустило тест на основі штучного інтелекту, який може допомогти учням визначити майбутню професію





Про це повідомила пресслужба МОН, пише



Там кажуть, що багато підлітків губляться у виборі професії, не знають, як обрати саме ту сферу, яка буде цікавою, та бояться втратити час на здобуття спеціальності, за якою не працюватимуть.



Щоб це вирішити, МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти й Асоціацією інноваційної та цифрової освіти реалізують всеукраїнський проєкт «Обери професію своєї мрії».



«Унікальний інструмент проєкту, яким безплатно може скористатися кожен учень та учениця — профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту. Штучний інтелект — це здатність комп'ютера виконувати ті завдання, які зазвичай потребують людського мислення, уміння навчатися, розпізнавати алгоритми», — розповіли у міністерстві.



У МОН додали, що таке тестування допомагає підліткам «точно та швидко» визначити власну схильність до понад 1000 професій, дізнатися про нові, актуальні та перспективні види діяльності, а також зрозуміти, наскільки успішним буде вибір певного фаху в майбутньому.



«Це дозволяє вже зараз побудувати індивідуальну траєкторію навчання та кар’єри. Тестування вже пройшли понад 100 тисяч здобувачів освіти», — йдеться у повідомленні.



Також проєкт передбачає навчання для учнів та їхніх батьків щодо того, як обрати професію своєї мрії, підготуватись до працевлаштування, дізнатись про найперспективніші професії в Україні тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти і науки запустило проєкт з «унікальним інструментом» — профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту.Про це повідомила пресслужба МОН, пише Громадське Там кажуть, що багато підлітків губляться у виборі професії, не знають, як обрати саме ту сферу, яка буде цікавою, та бояться втратити час на здобуття спеціальності, за якою не працюватимуть.Щоб це вирішити, МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти й Асоціацією інноваційної та цифрової освіти реалізують всеукраїнський проєкт «Обери професію своєї мрії».«Унікальний інструмент проєкту, яким безплатно може скористатися кожен учень та учениця — профорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту. Штучний інтелект — це здатність комп'ютера виконувати ті завдання, які зазвичай потребують людського мислення, уміння навчатися, розпізнавати алгоритми», — розповіли у міністерстві.У МОН додали, що таке тестування допомагає підліткам «точно та швидко» визначити власну схильність до понад 1000 професій, дізнатися про нові, актуальні та перспективні види діяльності, а також зрозуміти, наскільки успішним буде вибір певного фаху в майбутньому.«Це дозволяє вже зараз побудувати індивідуальну траєкторію навчання та кар’єри. Тестування вже пройшли понад 100 тисяч здобувачів освіти», — йдеться у повідомленні.Також проєкт передбачає навчання для учнів та їхніх батьків щодо того, як обрати професію своєї мрії, підготуватись до працевлаштування, дізнатись про найперспективніші професії в Україні тощо.

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