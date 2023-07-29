Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Сьогодні, 06:59
Ув’язнений у Грузії експрезидент цієї країни, громадянин України Міхеїл Саакашвілі заснував ініціативу з допомоги дітям, які перебувають на окупованих територіях України або були викрадені, а також дітям загиблих військовослужбовців України.
Про це пише Українська правда.
"Ми, разом із Софією Чконією, вирішили заснувати міжнародну програму/ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги дітям, загубленим або які перебувають на окупованих територіях України, жертвам викрадення, дітям загиблих військовослужбовців України.
Щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей.
Ця війна забрала життя вже 535 дітей, багато дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.
Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України", - йдеться в повідомленні.
Саакашвілі зазначив, що експертка з моди Софія Чконія має великий досвід гуманітарної діяльності. Він попросив своїх прихильників у Росії, Україні та Грузії допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. Всю інформацію він просить надсилати на адресу: [email protected]
Ініціатива почне працювати з 2 серпня.
На початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.
Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.
Держдеп США уважно стежить за перебігом справи Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.
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Про це пише Українська правда.
"Ми, разом із Софією Чконією, вирішили заснувати міжнародну програму/ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги дітям, загубленим або які перебувають на окупованих територіях України, жертвам викрадення, дітям загиблих військовослужбовців України.
Щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей.
Ця війна забрала життя вже 535 дітей, багато дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.
Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України", - йдеться в повідомленні.
Саакашвілі зазначив, що експертка з моди Софія Чконія має великий досвід гуманітарної діяльності. Він попросив своїх прихильників у Росії, Україні та Грузії допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. Всю інформацію він просить надсилати на адресу: [email protected]
Ініціатива почне працювати з 2 серпня.
На початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.
Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.
Держдеп США уважно стежить за перебігом справи Саакашвілі у Грузії. Речник Держдепу заявив, що грузинська влада несе відповідальність за надання медичної допомоги Саакашвілі.
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