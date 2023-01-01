Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10

Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10
Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру 28 липня зросла до 10.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

"Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10.

Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома", – зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

Раніше було відомо, що внаслідок удару постраждало 9 осіб.

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Теги: Дніпро, ракетний обстріл
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