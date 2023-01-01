31 липня на Волині: гортаючи календар

31 липня на Волині: гортаючи календар
31 липня відзначають день народження журналістка Людмила Приймачук (на фото) та ведучий Павло Приймачок.

Також вітаємо з днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям!

Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

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Теги: день народження, іменини, Волинь
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