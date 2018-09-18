Волинянин випадково застрелив свою падчерку: що відомо

Волинянин випадково застрелив свою падчерку: що відомо
Волинянину Володимиру Вівчику, який випадково застрелив свою 29-річну падчерку з рушниці, призначили умовний термін. Справу розглядали вдруге у суді першої інстанції після апеляції.

Черговий вирок ухвалив Турійський районний суд, передає ІА Волинські новини.

Нагадаємо, суд визнав пенсіонера винним у вбивстві з необережності. Щоправда, звільнив від ув’язнення, присудивши рік іспитового строку. Прокурори з таким рішенням не згідні. Колегія апеляційного суду повернула справу на повторний розгляд.

У матеріалах справи вказано, що вбивство з необережності трапилося 23 серпня минулого року опівночі. Пенсіонер Володимир Вівчик, розряджаючи рушницю, випадково натиснув на курок та вистрілив у потерпілу. Від поранення жінка померла.

Волинянин визнав свою вину та висловив глибоку жаль з приводу смерті падчерки. У ту ніч вона разом зі своїм чоловіком прийшли до нього в гості. Вони випили по стакану вина та почали говорити про рушницю, яку чоловік падчерки дав йому раніше в користування. Падчерка попросила повернути рушницю, тому він пішов у будинок. Володимир Вівчик пригадав, що під час розряджання рушниці випадково натиснув на спусковий гачок та вистрілив у тулуб падчерки. Після цього викликав швидку.

Суд визнав Володимира Вівчика винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 119 ККУ. Реальний термін на три роки та шість місяців представники Феміди замінили на один рік та три місяці умовно. Відзначимо, що вирок поки не набрав законної сили.

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Теги: Суд, вбивство, смерть
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