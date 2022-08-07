Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Сьогодні, 03:13
Спортсменка з Волині Марина Мажула – чемпіонка Європи з параканое.
Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Мажула перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Мажула перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Сьогодні, 03:13
В Україні більше не буде селищ міського типу
Сьогодні, 02:02
Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10
Сьогодні, 01:01
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Не бавовною одною…» або як ЗСУ допомагають партизани у Маріуполі: Добрі новини від ВолиньPost
30 липень, 23:23
Медіа