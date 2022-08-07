Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое

Марина Мажула – чемпіонка Європи з параканое.



Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів



На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.



Нагадаємо, раніше ми писали, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волині– чемпіонка Європи з параканое.Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Мажула перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое

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