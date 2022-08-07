Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое

Волинянка стала чемпіонкою Європи з параканое
Спортсменка з Волині Марина Мажула – чемпіонка Європи з параканое.

Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

На чемпіонаті Європи з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату у Португалії вона виборола абсолютну першість.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Мажула перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое.


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Теги: «Інваспорт», Марина Мажула, параканое
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