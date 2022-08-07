Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое

Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое
Сьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянка Марина Мажула стала переможницею Кубку світу з параканое.

Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

У пресслужбі зазначили, що Кубок світу з параканое Paracanoe world Cup. Szeged-2023 стартував в Угорщині 11 травня.

А 14 травня, в останній змагальний день, Марина Мажула здобула першість, випередивши конкурентку майже на корпус човна.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає спортсменку і зичить подальших перемог!


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Теги: спорт, Марина Мажула, Волинь, Кубок світу
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