Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое
Сьогодні, 15:01
Сьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянка Марина Мажула стала переможницею Кубку світу з параканое.
Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
У пресслужбі зазначили, що Кубок світу з параканое Paracanoe world Cup. Szeged-2023 стартував в Угорщині 11 травня.
А 14 травня, в останній змагальний день, Марина Мажула здобула першість, випередивши конкурентку майже на корпус човна.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає спортсменку і зичить подальших перемог!
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Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
У пресслужбі зазначили, що Кубок світу з параканое Paracanoe world Cup. Szeged-2023 стартував в Угорщині 11 травня.
А 14 травня, в останній змагальний день, Марина Мажула здобула першість, випередивши конкурентку майже на корпус човна.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає спортсменку і зичить подальших перемог!
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