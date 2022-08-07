Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое

Марина Мажула стала переможницею Кубку світу з параканое.



Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».



У пресслужбі зазначили, що Кубок світу з параканое Paracanoe world Cup. Szeged-2023 стартував в Угорщині 11 травня.



А 14 травня, в останній змагальний день, Марина Мажула здобула першість, випередивши конкурентку майже на корпус човна.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає спортсменку і зичить подальших перемог!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянкастала переможницею Кубку світу з параканое.Про це повідомляє пресслужба Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».У пресслужбі зазначили, що Кубок світу з параканое Paracanoe world Cup. Szeged-2023 стартував в Угорщині 11 травня.А 14 травня, в останній змагальний день, Марина Мажула здобула першість, випередивши конкурентку майже на корпус човна.

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