У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників

У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
Російське міноборони повідомляло про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на РИА Новости та міноборони рф.

Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.

Пропагандисти пишуть, нібито макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.

Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.

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Теги: Бахмут, втрати ворога, війна
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