У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 15:50
Російське міноборони повідомляло про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на РИА Новости та міноборони рф.
Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.
Пропагандисти пишуть, нібито макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.
Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише «Українська правда» з посиланням на РИА Новости та міноборони рф.
Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.
Пропагандисти пишуть, нібито макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.
Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 15:50
Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ
Сьогодні, 14:00
Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Сьогодні, 13:13
Медіа