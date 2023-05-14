У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників





Про це пише



Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.



Пропагандисти пишуть, нібито макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.



Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське міноборони повідомляло про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.Про це пише «Українська правда» з посиланням на РИА Новости та міноборони рф.Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковникі заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковникПропагандисти пишуть, нібито макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.

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