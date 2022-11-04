Не відпочиває, але на долю не нарікає. Історія багатодітної вдови з Волині

Не відпочиває, але на долю не нарікає. Історія багатодітної вдови з Волині
52 річна Людмила Дорош із села Бірки виховала шістьох дітей. Найстаршому сину – 29, найменшій доньці Богдані – 10. 2014 року, коли найменшій доньці був рік і два місяці, чоловік Людмили раптово помер. Було важко, але мусила бути сильною.

Свою історію жінка розповіла Суспільному.

Людмила Дорош до декрету працювала дояркою у колгоспі, нині – на пенсії за дітьми. Раніше, коли був живий чоловік, тримали, багато худоби: чотири корови, три бики, два коні та дев'ятеро свиней. Зараз господарства менше: корова, кінь, троє свиней і поросята.

10 років жінка господарює сама. Каже: завжди допомагають діти.Троє старших дітей мають власні сім’ї, але маму, – каже жінка, – не забувають.

"Все роблю. Гній викидаю, вожу гній. Кроплю, розганяю картоплю, орю. Все, що треба на хазяйстві", – говорить син Максим.

Материнське серце, – каже, – болить за всіх, але найбільше за старшого сина Михайла, який зараз на передовій.

Жінці доводиться багато працювати з ранку до ночі, аби діти мали все. Каже: практично не відпочиває, але не нарікає на долю. Гідно проходить усі життєві випробування та мріє, аби якнайшвидше настала перемога та уся її дружня родина зібралася разом.

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Теги: Бірки, вдова, Людмила Дорош
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