Не відпочиває, але на долю не нарікає. Історія багатодітної вдови з Волині

Людмила Дорош із села Бірки виховала шістьох дітей. Найстаршому сину – 29, найменшій доньці Богдані – 10. 2014 року, коли найменшій доньці був рік і два місяці, чоловік Людмили раптово помер. Було важко, але мусила бути сильною.



Свою історію жінка розповіла



Людмила Дорош до декрету працювала дояркою у колгоспі, нині – на пенсії за дітьми. Раніше, коли був живий чоловік, тримали, багато худоби: чотири корови, три бики, два коні та дев'ятеро свиней. Зараз господарства менше: корова, кінь, троє свиней і поросята.



10 років жінка господарює сама. Каже: завжди допомагають діти.Троє старших дітей мають власні сім’ї, але маму, – каже жінка, – не забувають.



"Все роблю. Гній викидаю, вожу гній. Кроплю, розганяю картоплю, орю. Все, що треба на хазяйстві", – говорить син Максим.



Материнське серце, – каже, – болить за всіх, але найбільше за старшого сина Михайла, який зараз на передовій.



Жінці доводиться багато працювати з ранку до ночі, аби діти мали все. Каже: практично не відпочиває, але не нарікає на долю. Гідно проходить усі життєві випробування та мріє, аби якнайшвидше настала перемога та уся її дружня родина зібралася разом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 52 річнаіз села Бірки виховала шістьох дітей. Найстаршому сину – 29, найменшій доньці– 10. 2014 року, коли найменшій доньці був рік і два місяці, чоловік Людмили раптово помер. Було важко, але мусила бути сильною.Свою історію жінка розповіла Суспільному Людмила Дорош до декрету працювала дояркою у колгоспі, нині – на пенсії за дітьми. Раніше, коли був живий чоловік, тримали, багато худоби: чотири корови, три бики, два коні та дев'ятеро свиней. Зараз господарства менше: корова, кінь, троє свиней і поросята.10 років жінка господарює сама. Каже: завжди допомагають діти.Троє старших дітей мають власні сім’ї, але маму, – каже жінка, – не забувають."Все роблю. Гній викидаю, вожу гній. Кроплю, розганяю картоплю, орю. Все, що треба на хазяйстві", – говорить синМатеринське серце, – каже, – болить за всіх, але найбільше за старшого сина, який зараз на передовій.Жінці доводиться багато працювати з ранку до ночі, аби діти мали все. Каже: практично не відпочиває, але не нарікає на долю. Гідно проходить усі життєві випробування та мріє, аби якнайшвидше настала перемога та уся її дружня родина зібралася разом.

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