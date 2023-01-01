Водія, який у Луцькому районі збив жінку на смерть, покарали умовно

Водія, який у Луцькому районі збив жінку на смерть, покарали умовно
Пенсіонера, який неподалік обласного центру Волині на смерть збив 54-річну жінку, покарали умовно.

Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, передає ІА Волинські новини.

Трагічна ДТП трапилася ввечері 18 лютого в селі Струмівка поблизу ресторації «Жито». Водій Citroen C-elysee Валерій Г. несвоєчасно зреагував на зміну дорожньої обстановки та наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм потерпіла померла в реанімації.

Водій, який визнав свою вину, підтвердив усі обставини ДТП. Донька загиблої очевидцем ДТП не була. Вона не мала претензій до обвинуваченого та попросила суворо його не карати.

Пенсіонер отримав покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування на рік, яке суд замінив двома роками іспитового терміну.

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Теги: ДТП, суд, Струмівка
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