Погода у Луцьку на завтра, 15 травня

Погода у Луцьку на завтра, 15 травня
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 10° до +17°.

Народний прогноз погоди: 15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають «Солов'їним». Якщо соловей співав заливисто, значить «весна пішла на спад, а літо – на прибуток». Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

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Теги: погода, Луцьк
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