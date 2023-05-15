Погода у Луцьку на завтра, 15 травня





Про це інформує



Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 10° до +17°.



Народний прогноз погоди: 15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають «Солов'їним». Якщо соловей співав заливисто, значить «весна пішла на спад, а літо – на прибуток». Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.Про це інформує Sinoptik Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 10° до +17°.15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають «Солов'їним». Якщо соловей співав заливисто, значить «весна пішла на спад, а літо – на прибуток». Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

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