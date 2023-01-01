На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові

На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові
Ця історія про справжнє кохання та взаємопожертву! Тетяна Повх із села Велимче, що на Волині, вирішила віддати нирку своєму чоловікові, який уже 8 років був на гемодіалізі. Вчинок жінки розчулив навіть лікарів.

Тетяна і Сергій у шлюбі вже 16 років. Мають четверо діток: старшому — 16 років, далі 14-річна донечка, 12-річний син і 8-річна доня. І єдине, що заважало повному щастю родини, — хвороба глови сімейства. Важкий діагноз — хронічний гломерулонефрит, дві нирки абсолютно не робочі. 42-річний чоловік уже 8 років тричі на тиждень їздив в Ратне на гемодіаліз — а це до 30 кілометрів. І з кожним роком йому ставало все гірше і гірше. Навіть ходити уже було важко.

Любляча дружина дивилася на свого коханого — і серце стискалося від болю. Боліло йому — боліло і їй. Адже усі роки вони прожили у коханні та взаємоповазі. Одного дня у її голові назрів план із порятунку коханого.

— Я поговорила з ним, сказала, якщо моя нирка йому підійде, то підемо на пересадку. Та він не хотів, бо переживав за моє здоров’я, — розповідає Тетяна.

Зрештою, Сергій погодився. Бо ж розумів: є дуже мала ймовірність того, що орган дружини йому підійде. Потрібно було пройти аналіз на сумісність. І що ви думаєте? Нирка Тетяни більш як на 90 відсотків підійшла її чоловіку! Це для Тетяни було знаком, що її рішення правильне.

Операцію робили в обласній лікарні у Луцьку, у відділенні трансплантології. Жінка розповідає, перед пересадкою обоє були спокійні, налаштувалися, що все мине добре. І справді, трансплантація пройшла досить легко і успішно. Обох перевели в реанімацію. Першою від наркозу відійшла Тетяна, побачила поруч свого чоловіка і з полегшенням зітхнула, думала, що усе найважче уже позаду. Але помилилася. За 4 години після пересадки уночі медперсонал помітив, що сеча у новій нирці Сергія не виділяється, на УЗД показало, що до пересадженого органу немає кровотоку…

Коли Тетяна побачила як метушиться медперсонал, одразу зрозуміла: з чоловіком не все гаразд. А коли його забирали з реанімації і знову везли в операційну, мовчки проводжала коханого поглядом і молилася.

Вона не знає, скільки тривала операція, час для неї наче зупинився. Ці години були на стільки важкими, що жінка заледве їх пережила. А коли чоловіка знову повернули в реанімацію — не могла стримати сліз.

Надовго запам’ятають цей випадок і самі лікарі, які проводили пересадку. Завідувач відділення трансплантації Михайло Загрійчук навіть поділився цією історією на своїй сторінці в мережі:

— Пересадка пройшла на скільки гладко, що хтось в операційній порівняв її з апендицитом! Але наша робота, на жаль, не завжди про ідеальні історії! Інколи бувають ускладнення, які від тебе не залежать, але перетворюють все на суцільний жах! Через чотири години після операції у Сергія різко пропала сеча, я ніколи не забуду нічний дзвінок від колеги Тетяни Мегалеги, яка тоді чергувала: «У нас біда, в нирці нема кровотоку, я викликаю всіх, коли ви будете? Мало хто з нас пам’ятає, як дістався в лікарню, хтось вперше в житті — по зустрічній смузі на аварійках, дехто — на таксі з проханням летіти! Думки були одні: чи встигнемо?

Лікар додав: коли нирку повторно дістали , орган був фактично без ознак життя, в артерії була бляшка, яка відірвалась і повністю її перекрила!

— Ми за лічені хвилини відмили нирку, перешили артерію, але в очах кожного читались розпач та сльози! Я тримав нирку в руках, а всі дивились на неї, і мені здалося, що всі молились! Тишу в операційній порушила медпрацівниця, вона буквально закричала: «Дивіться, дивіться — сеча з’явилась. Слава Богу, я знала!», - продовжує Михайло Загрійчук.

Виписували Сергія у березні цього року — з ідеальною функцією нирки і з хорошими аналізами! І все це за три тижні після трансплантації! Тетяна дуже вдячна рятівникам свого коханого.

— Це справді неймовірні лікарі і медперсонал. Дуже хочу подякувати Тетяні Мегалезі, Михайлу Загрійчуку і всьому відділенню, вони з нами перебували 24 на 7. Це найкращі медики у нашому житті, — каже Тетяна Повх.

До речі, сама жінка не відчуває відсутності однієї нирки. Каже, почувається чудово. А от життя її Сергія змінилося на краще. Йому уже не потрібно їздити на виснажливий гемодіаліз, значно покращилося його самопочуття. І з кожним днем чоловікові стає все краще.

Невимовно радіють, що батьки знову вдома, і діти. Вони випроваджували їх у Луцьк на операцію з обіймами і слізьми, бо дуже переживали. Правда, коли мама з татом повернулися, всі знову і обіймалися, і плакали. Але це вже були сльози щастя.

Ірина Бура


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Теги: трансплантація, пересадили нирку
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