Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем

Олександром Бишевичем.



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Згорьована багатодітна матуся поховала вже третю дитину.



Нагадаємо,





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 14 травня, на Волині попрощалися із захисникомПро це повідомляє Нове життя Згорьована багатодітна матуся поховала вже третю дитину.Нагадаємо, серце військовослужбовця Олександра, який був призваний у листопаді 2022 року, зупинилося 3 травня.

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