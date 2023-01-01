Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем

Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем
У неділю, 14 травня, на Волині попрощалися із захисником Олександром Бишевичем.

Про це повідомляє Нове життя.

Згорьована багатодітна матуся поховала вже третю дитину.

Нагадаємо, серце військовослужбовця Олександра, який був призваний у листопаді 2022 року, зупинилося 3 травня.

Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем


Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем


Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем


Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем


Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем


Мати поховала вже третю дитину: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Бишевичем



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Теги: війна, росія, Україна
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