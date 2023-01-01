У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком
Сьогодні, 22:55
У неділю, 14 травня, у Луцькому районі попрощалися із загиблим 18-річним Героєм Володимиром Жучком.
Про це повідомляє Колківська громада.
У храмі Казанської ікони Божої матері села Розничі провели в останню путь Героя.
Віддати останню шану зійшлися жителі громади, односельчани, бойові побратими, родина.
Нагадаємо, героїчна смерть юного воїна Володимира Жучка настала 11 травня 2023 року, внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
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Про це повідомляє Колківська громада.
У храмі Казанської ікони Божої матері села Розничі провели в останню путь Героя.
Віддати останню шану зійшлися жителі громади, односельчани, бойові побратими, родина.
Нагадаємо, героїчна смерть юного воїна Володимира Жучка настала 11 травня 2023 року, внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
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