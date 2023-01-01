У Луцькому районі попрощались із 18-річним Героєм Володимиром Жучком

Володимиром Жучком.



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У храмі Казанської ікони Божої матері села Розничі провели в останню путь Героя.



Віддати останню шану зійшлися жителі громади, односельчани, бойові побратими, родина.



Нагадаємо,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 14 травня, у Луцькому районі попрощалися із загиблим 18-річним ГероємПро це повідомляє Колківська громада.У храмі Казанської ікони Божої матері села Розничі провели в останню путь Героя.Віддати останню шану зійшлися жителі громади, односельчани, бойові побратими, родина.Нагадаємо, героїчна смерть юного воїна Володимира Жучка настала 11 травня 2023 року, внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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