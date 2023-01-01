Добрі новини від ВолиньPost за 14 травня

вітає всіх матусь з Днем матері! Зичимо ще більше приємностей без прив'язки до дат!І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні, 14 травня, ми писали про таке:Сьогодні – у другу неділю травня – Україна відзначає День матері. З нагоди свята волинський тероборонець, відомий луцький барду самому пеклі війни заспівав про мам власну пісню.За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 5 танків та 18 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб,- танків ‒ 3756 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,- артилерійських систем – 3116 (+21) од,- РСЗВ – 562 (+1) од,- засобів ППО ‒ 314 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),- крилатих ракет ‒ 970 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,- спеціальної техніки ‒ 404 (+2).12 травня у Києві на практичній конференції «Голос лідерів медсестринства» нагородили найкращих медиків України. Серед них – фельдшер Волинської екстренкиСьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянкастала переможницею Кубку світу з параканое. Дівчина випередила конкурентку майже на корпус човна.Мінус два рашисти за добу! Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковникі заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковникЦя історія про справжнє кохання та взаємопожертву!із села Велимче, що на Волині, вирішила віддати нирку своєму чоловікові, який уже 8 років був на гемодіалізі. Вчинок жінки розчулив навіть лікарів.