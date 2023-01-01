Добрі новини від ВолиньPost за 14 травня
14 травень, 23:30
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх матусь з Днем матері! Зичимо ще більше приємностей без прив'язки до дат!
І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні, 14 травня, ми писали про таке:
Волинський тероборонівець між виходами «на нуль» привітав українських матерів піснею. ВІДЕО
Сьогодні – у другу неділю травня – Україна відзначає День матері. З нагоди свята волинський тероборонець, відомий луцький бард Микола Більшевич у самому пеклі війни заспівав про мам власну пісню.
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ЗСУ знищили майже 199 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 5 танків та 18 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб,
- танків ‒ 3756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
- РСЗВ – 562 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 404 (+2).
Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ
12 травня у Києві на практичній конференції «Голос лідерів медсестринства» нагородили найкращих медиків України. Серед них – фельдшер Волинської екстренки Тарас Кузьменко.
Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое
Сьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянка Марина Мажула стала переможницею Кубку світу з параканое. Дівчина випередила конкурентку майже на корпус човна.
У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
Мінус два рашисти за добу! Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.
Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.
На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові
Ця історія про справжнє кохання та взаємопожертву! Тетяна Повх із села Велимче, що на Волині, вирішила віддати нирку своєму чоловікові, який уже 8 років був на гемодіалізі. Вчинок жінки розчулив навіть лікарів.
Наші журналісти поговорили з пані Тетяною, тож, аби прочитати історію, натисніть на заголовок
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І традиційно завершуємо день добрими новинами. Сьогодні, 14 травня, ми писали про таке:
Волинський тероборонівець між виходами «на нуль» привітав українських матерів піснею. ВІДЕО
Сьогодні – у другу неділю травня – Україна відзначає День матері. З нагоди свята волинський тероборонець, відомий луцький бард Микола Більшевич у самому пеклі війни заспівав про мам власну пісню.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили майже 199 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 5 танків та 18 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб,
- танків ‒ 3756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
- РСЗВ – 562 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 404 (+2).
Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ
12 травня у Києві на практичній конференції «Голос лідерів медсестринства» нагородили найкращих медиків України. Серед них – фельдшер Волинської екстренки Тарас Кузьменко.
Спортсменка з Волині перемогла у змаганнях Кубку світу з параканое
Сьогодні, 14 травня, в останній день змагань волинянка Марина Мажула стала переможницею Кубку світу з параканое. Дівчина випередила конкурентку майже на корпус човна.
У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
Мінус два рашисти за добу! Російське міноборони повідомило про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.
Зазначають, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник в'ячеслав макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник євген бровко.
На Волині матір чотирьох діток віддала нирку своєму чоловікові
Ця історія про справжнє кохання та взаємопожертву! Тетяна Повх із села Велимче, що на Волині, вирішила віддати нирку своєму чоловікові, який уже 8 років був на гемодіалізі. Вчинок жінки розчулив навіть лікарів.
Наші журналісти поговорили з пані Тетяною, тож, аби прочитати історію, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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