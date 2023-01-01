ЗСУ знищили майже 199 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:00
За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 5 танків та 18 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб,
- танків ‒ 3756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 562 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 404 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб,
- танків ‒ 3756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 562 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 404 (+2).
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