ВолиньPost транслюватиме футбольний матч «Луцьксантехмонтаж-536» – «Колос»
Сьогодні, 10:25
Сьогодні, 14 травня, «Луцьксантехмонтаж-536» зіграє 10-ий тур Чемпіонату України серед аматорських команд проти «Колоса» з Полонного.
Матч обіцяє бути цікавим та інтригуючим, оскільки команда з Луцька претендує на вихід у наступну фінальну стадію змагань.
Коли: 14 травня, о 14:00.
Де: арена «ЛСТМ 536» у Княгининку або онлайн.
Пряма трансляція матчу на ютуб-каналі ВолиньPost: http://surl.li/gzzpr.
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Матч обіцяє бути цікавим та інтригуючим, оскільки команда з Луцька претендує на вихід у наступну фінальну стадію змагань.
Коли: 14 травня, о 14:00.
Де: арена «ЛСТМ 536» у Княгининку або онлайн.
Пряма трансляція матчу на ютуб-каналі ВолиньPost: http://surl.li/gzzpr.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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