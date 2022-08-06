ВолиньPost транслюватиме футбольний матч «Луцьксантехмонтаж-536» – «Колос»

ВолиньPost транслюватиме футбольний матч «Луцьксантехмонтаж-536» – «Колос»
Сьогодні, 14 травня, «Луцьксантехмонтаж-536» зіграє 10-ий тур Чемпіонату України серед аматорських команд проти «Колоса» з Полонного.

Матч обіцяє бути цікавим та інтригуючим, оскільки команда з Луцька претендує на вихід у наступну фінальну стадію змагань.

Коли: 14 травня, о 14:00.
Де: арена «ЛСТМ 536» у Княгининку або онлайн.

Пряма трансляція матчу на ютуб-каналі ВолиньPost: http://surl.li/gzzpr.

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Теги: футбол, спорт, Луцьк, трансляція, «ЛСТМ 536»
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