Волинський тероборонівець між виходами «на нуль» привітав українських матерів піснею. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
Сьогодні – у другу неділю травня – Україна відзначає День матері. З нагоди свята волинський тероборонець у самому пеклі війни заспівав про мам власну пісню.
Про це пишуть на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної оборони у фейсбуці.
«Волинська бригада тероборони нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України. Проте й тут – за понад тисячу кілометрів від рідних домівок – кожен боєць пам’ятає про свою маму», – йдеться у повідомленні.
З нагоди свята боєць третього взводу першої роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони, відомий луцький бард Микола Більшевич під час короткочасного перепочинку між виходами «на нуль» виконав свою власну пісню «Мамо…».
Під постійними обстрілами, у самісінькому пеклі війни, вона звучить особливо проникливо.
«Любіть своїх матерів. Пам’ятайте про них. Бо кожна мати – це частинка нашої великої України…», – каже Микола Більшевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної оборони у фейсбуці.
«Волинська бригада тероборони нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України. Проте й тут – за понад тисячу кілометрів від рідних домівок – кожен боєць пам’ятає про свою маму», – йдеться у повідомленні.
З нагоди свята боєць третього взводу першої роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони, відомий луцький бард Микола Більшевич під час короткочасного перепочинку між виходами «на нуль» виконав свою власну пісню «Мамо…».
Під постійними обстрілами, у самісінькому пеклі війни, вона звучить особливо проникливо.
«Любіть своїх матерів. Пам’ятайте про них. Бо кожна мати – це частинка нашої великої України…», – каже Микола Більшевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський тероборонівець між виходами «на нуль» привітав українських матерів піснею. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
Курс валют у Луцьку 14 травня
Сьогодні, 09:25
Внаслідок чергового масованого удару рф по Україні постраждали понад 30 цивільних, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Медіа