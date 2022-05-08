Волинський тероборонівець між виходами «на нуль» привітав українських матерів піснею. ВІДЕО

Сьогодні – у другу неділю травня – Україна відзначає День матері. З нагоди свята волинський тероборонець у самому пеклі війни заспівав про мам власну пісню.Про це пишуть на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної оборони у фейсбуці.«Волинська бригада тероборони нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України. Проте й тут – за понад тисячу кілометрів від рідних домівок – кожен боєць пам’ятає про свою маму», – йдеться у повідомленні.З нагоди свята боєць третього взводу першої роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони, відомий луцький бардпід час короткочасного перепочинку між виходами «на нуль» виконав свою власну пісню «Мамо…».Під постійними обстрілами, у самісінькому пеклі війни, вона звучить особливо проникливо.«Любіть своїх матерів. Пам’ятайте про них. Бо кожна мати – це частинка нашої великої України…», – каже Микола Більшевич.