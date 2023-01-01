Курс валют у Луцьку 14 травня

Курс валют у Луцьку 14 травня
14 травня готівковий курс долара становить 37.40, продають його за 37.83.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.95, а продають за – 41.49.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 9.02.

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Теги: курс валют, гроші
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