У ніч на 14 травня українська ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

Під час атаки РФ на Україну в ніч на неділю протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.Протягом нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";– один ударний БпЛА типу "Ланцет";– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";– чотири БпЛА (тип уточнюється);– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.Окрім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.