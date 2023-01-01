У ніч на 14 травня українська ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога
Сьогодні, 09:50
Під час атаки РФ на Україну в ніч на неділю протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Протягом нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється);
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Окрім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
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Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Протягом нічної атаки було знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється);
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Окрім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
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