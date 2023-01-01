Волинянка всиновила 2-річного хлопчика, якого покинула переселенка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
На Волині жінка всиновила 2-річного малюка, якого напризволяще покинула переселенка з Дніпропетровщини.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Зараз 2-річний Давидик з посмішкою грається м'ячем та оточений люблячими людьми. Хоча зовсім нещодавно все було інакше.
Як пригадує староста Новомосирського старостинського округу Наталія Гоголюк, ще у квітні 2022 року на Волинь приїхала переселенка з Дніпропетровщини Світлана з маленьким синочком на руках. Хлопчику був усього рік і 5 місяців. Певний час жінка і малюк проживали у Новому Мосирі. Але одного дня все змінилося: зранку 20 серпня староста виявила в будинку залишеного напризволяще малюка, у візочку – свідоцтво про народження та ідентифікаційний код.
«Мама так і не з'явилася зовсім, не поцікавилася своєю дитинкою. Тоді у громаді зрозуміли: маленького Давида потрібно рятувати. Тож взялись шукати родину, яка б зголосилася взяти малюка у сім’ю. З великою радістю відгукнулась пані Тетяна з Голоб. Жінка – сама матір трьох дітей: старшому хлопчику – 19 років, донечці – 6 років і найменшому, якого за збігом долі теж звати Давид, – 4 рочки», – розповіла Наталія Гоголюк.
Зі слів Тетяни Шумилко, вона давно мріяла стати прийомною матір'ю. Щемливий момент, коли вона вперше побачила маленького Давидика, жінка запам'ятає назавжди.
Хлопчик щасливо живе у новій родині вже пів року. З братиками та сестрою прекрасно ладнає. А пані Тетяну називає «мамою».
Тим часом біологічна мати Давида так жодного разу і не з'явилась.
«Її було в Ковелі знайдено, що вона вкрала телефон. Її вже на сьогодні позбавили батьківських прав на дитинку. Тепер ми не знаємо, де вона перебуває», – зазначила староста Новомосирського старостинського округу.
Тож тепер Давидик живе, розвивається та по-справжньому насолоджується життям у новій родині, де його щиро люблять, цінують і де про нього дбають.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Зараз 2-річний Давидик з посмішкою грається м'ячем та оточений люблячими людьми. Хоча зовсім нещодавно все було інакше.
Як пригадує староста Новомосирського старостинського округу Наталія Гоголюк, ще у квітні 2022 року на Волинь приїхала переселенка з Дніпропетровщини Світлана з маленьким синочком на руках. Хлопчику був усього рік і 5 місяців. Певний час жінка і малюк проживали у Новому Мосирі. Але одного дня все змінилося: зранку 20 серпня староста виявила в будинку залишеного напризволяще малюка, у візочку – свідоцтво про народження та ідентифікаційний код.
«Мама так і не з'явилася зовсім, не поцікавилася своєю дитинкою. Тоді у громаді зрозуміли: маленького Давида потрібно рятувати. Тож взялись шукати родину, яка б зголосилася взяти малюка у сім’ю. З великою радістю відгукнулась пані Тетяна з Голоб. Жінка – сама матір трьох дітей: старшому хлопчику – 19 років, донечці – 6 років і найменшому, якого за збігом долі теж звати Давид, – 4 рочки», – розповіла Наталія Гоголюк.
Зі слів Тетяни Шумилко, вона давно мріяла стати прийомною матір'ю. Щемливий момент, коли вона вперше побачила маленького Давидика, жінка запам'ятає назавжди.
Хлопчик щасливо живе у новій родині вже пів року. З братиками та сестрою прекрасно ладнає. А пані Тетяну називає «мамою».
Тим часом біологічна мати Давида так жодного разу і не з'явилась.
«Її було в Ковелі знайдено, що вона вкрала телефон. Її вже на сьогодні позбавили батьківських прав на дитинку. Тепер ми не знаємо, де вона перебуває», – зазначила староста Новомосирського старостинського округу.
Тож тепер Давидик живе, розвивається та по-справжньому насолоджується життям у новій родині, де його щиро люблять, цінують і де про нього дбають.
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