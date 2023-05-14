Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Сьогодні, 13:13
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко після новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в телеграмі та "Зеркало".
Зазначається, що лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.
Замість нього промову лукашенка виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Незалежне видання "Дзеркало" зазначає, що для лукашенка поява на цій церемонії була важливою, "адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день".
Про його стан нічого невідомо.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в телеграмі та "Зеркало".
Зазначається, що лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.
Замість нього промову лукашенка виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Незалежне видання "Дзеркало" зазначає, що для лукашенка поява на цій церемонії була важливою, "адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день".
Про його стан нічого невідомо.
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