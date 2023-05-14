Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко після новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в телеграмі та "Зеркало".

Зазначається, що лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.

Замість нього промову лукашенка виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

Незалежне видання "Дзеркало" зазначає, що для лукашенка поява на цій церемонії була важливою, "адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день".

Про його стан нічого невідомо.

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Теги: лукашенко, Білорусь
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