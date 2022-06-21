Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ

Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ
12 травня у Києві на практичній конференції «Голос лідерів медсестринства» нагородили найкращих медиків України. Серед них – фельдшер Волинської екстренки.

Про це пишуть на сторінці управління охорони здоров'я Волинської ОВА у фейсбуці.

Відомо, що Волинську область у цій конференції представляла експертка з групи медсестринства управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Олена Волошина.

Серед нагороджених почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України отримав Тарас Кузьменко – фельдшер з медицини невідкладних станів комунального підприємства "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Волинської обласної ради.

Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ

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Теги: Волинь, фельдшер, МОЗ, Тарас Кузьменко
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