Фельдшер із Волині отримав почесну грамоту від МОЗ





Про це пишуть на сторінці



Відомо, що Волинську область у цій конференції представляла експертка з групи медсестринства управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Олена Волошина.



Серед нагороджених почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України отримав Тарас Кузьменко – фельдшер з медицини невідкладних станів комунального підприємства "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Волинської обласної ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 травня у Києві на практичній конференції «Голос лідерів медсестринства» нагородили найкращих медиків України. Серед них – фельдшер Волинської екстренки.Про це пишуть на сторінці управління охорони здоров'я Волинської ОВА у фейсбуці.Відомо, що Волинську область у цій конференції представляла експертка з групи медсестринства управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністраціїСеред нагороджених почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України отримав– фельдшер з медицини невідкладних станів комунального підприємства "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Волинської обласної ради.

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