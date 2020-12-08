У Луцьку на Відродження горів балкон п‘ятиповерхівки
Сьогодні, 12:21
У ніч на 14 травня в Луцьку зайнялася пожежа на балконі п'ятиповерхівки на проспекті Відродження.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Пожежа трапилася близько 2-ої ночі 14 травня. Вогонь виник на балконі четвертого поверху і поширився балконами ще трьох суміжних помешкань.
На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька. О 02:47 вони локалізували горіння, о 02:52 – ліквідували.
Потерпілих та жертв немає.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вона трапилася через необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Пожежа трапилася близько 2-ої ночі 14 травня. Вогонь виник на балконі четвертого поверху і поширився балконами ще трьох суміжних помешкань.
На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька. О 02:47 вони локалізували горіння, о 02:52 – ліквідували.
Потерпілих та жертв немає.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вона трапилася через необережне поводження з вогнем.
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